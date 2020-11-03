Шанхайская фондовая биржа приостановила первичное размещение акций Ant Group

ШАНХАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Шанхайская фондовая биржа приостановила запланированное на 5 ноября первичное размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на площадке Star Market (китайский аналог Nasdaq - прим. ТАСС) из-за несоответствия требуемым условиям. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте биржи в Шанхае.

В заявлении указывается, что компания на днях сообщила регулятору о неких серьезных изменениях в регулятивной среде финтеха. "Эта серьезная проблема может привести к тому, что ваша компания не сможет соответствовать условиям листинга или требованиям раскрытия информации", - говорится в заявлении биржи. Руководствуясь действующими правилами и положениями, указывается в нем, "биржа приняла решение отложить размещение акций". "Биржа будет поддерживать связь с вашей компанией и спонсорами", - говорится в заявлении.

21 октября владелец платежной системы Alipay компания Ant Group представила проект первичного размещения акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже. Согласно планам компании, на Шанхайской фондовой бирже должно быть продано 1,67 млрд акций типа А. Примерно такое же количество H-акций планировалось продать и на площадке в Гонконге в ходе двойного листинга. Вырученные средства компания намеревалась использовать для поддержки своего бизнеса в области цифровой экономики, международного сотрудничества, инноваций и технологий, а также в целях наращивания капитала.

Ant Group базируется в восточном китайском городе Ханчжоу. По оценкам наблюдателей, запланированное IPO могло стать самым крупным в истории, превзойдя сумму в $29,4 млрд, которую удалось в декабре прошлого года привлечь Saudi Aramco в ходе первичного размещения ценных бумаг. Компания, по ряду оценок, может привлечь до $35 млрд за счет размещения акций на фондовых биржах Гонконга и Шанхая. Одобрение двойного листинга со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая компанией ранее было получено.

За январь - сентябрь 2020 года операционный доход компании вырос на 42,6% в годовом выражении и составил 118,2 млрд юаней (около $17,8 млрд), а валовая прибыль за тот же период - 69,5 млрд юаней (около $10,4 млрд), что на 74,3% превысило показатель за первые девять месяцев 2019 года.