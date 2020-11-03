Москва впервые более чем за 10 лет обратится к бюджетным заимствованиям

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не сократят расходы бюджета в 2021 году, даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне 2020 года и составить 3,15 трлн рублей. Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет - более 56% расходов города, это 1,8 трлн рублей, будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12% - до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной формах.

"Важно, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное, в том числе, с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот. Для этого впервые более чем за 10 лет правительство Москвы выходит на рынок заимствований. Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее как инвестор", - сказал Ефимов.

По его словам, на каждый вложенный городским бюджетом рубль приходятся три рубля частных инвестиций, и специалисты прогнозируют существенный мультипликативный эффект от такого решения. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.

Мнение экспертов

Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, бюджет Москвы, формируемый за счет налогов горожан (в том числе почти на 25% от отчислений малого бизнеса), много лет традиционно носит социальную направленность, но проект бюджета на 2021-2023 годы выделяется даже в этом ряду. Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Но несмотря на эти незапланированные траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но и увеличилась.

"Проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, но при этом открываются новые "окна возможностей", например, через развитие инновационных медицинских центров, различных дистанционных сервисов и служб, помогающих противостоять пандемии. Это подразумевает запуск целого комплекса инфраструктурных проектов. Это дает дополнительные точки роста, так же как и огромные усилия правительства Москвы по выводу малого и микробизнеса в исключительно "белую" зону легальной работы", - добавил Платонов.

По словам депутата Мосгордумы, председателя Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, бюджет столицы остается социально ориентированным, несмотря на трудности, вызванные пандемией. Город планирует не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить их. Социальная поддержка затронет практически все слои населения города.

"Сложности не повлияли на главный социально-экономический документ города и его реализацию. Его самой важной целью остается поддержка жителей и возможность для них реализовать все имеющиеся потребности", - заключил Козлов.