"Сбер" может разработать систему определения COVID-19 по кашлю

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Сбер" может разработать систему на основе искусственного интеллекта для распознавания COVID-19 по кашлю. Об этом сообщил ТАСС первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин.

"Возможности и компетенции "Лаборатории Сбера" по искусственному интеллекту позволяют уже сейчас создать систему, алгоритмы которой смогут распознать "ковидный" кашель", - цитирует Ведяхина пресс-служба банка.

При этом первый зампред Сбера отметил, что для создания подобной системы определения COVID-19 потребуется собрать записи кашля нескольких тысяч пациентов. "Важно отметить, что эта база данных (обучающая выборка) должна содержать записи пациентов с широким спектром респираторных заболеваний, чтобы дать возможность системе осуществлять дифференциальную диагностику. Иначе системе невозможно будет верить и она может принять за коронавирус другие респираторные заболевания", - сообщил Ведяхин.

Также топ-менеджер добавил, что "Сбер" сейчас активно участвует в AI-трансформации медицинского направления и искусственный интеллект может существенно облегчить задачу врачу, не подвергая его жизнь неоправданному риску.

Ранее на сайте телерадиовещательной корпорации Би-би-си сообщалось, что ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм определения людей с Covid только по звуку их кашля. При этом система смогла определить заболевших коронавирусов в 98,5% случаев среди людей, получивших официальный положительный результат теста на COVID-19, и в 100% случаев у тех, у кого не было других симптомов.