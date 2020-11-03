МЭР направило на регистрацию приказ с коэффициентами-дефляторами по налогам на 2021 год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития направило на регистрацию в Минюст приказ с коэффициентами-дефляторами, установленными на 2021 год, по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения, а также по налогу на торговый сбор, говорится в сообщении министерства.

"Минэкономразвития определило коэффициенты-дефляторы на 2021 год по следующим видам налогов и сборов: "Налог на доходы физических лиц"; "Упрощенная система налогообложения"; "Патентная система налогообложения"; "Торговый сбор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ Минэкономразвития направлен на регистрацию в Минюст, полный текст приказа будет опубликован после его регистрации.

Также в Минэкономразвития отмечают, что в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коэффициент-дефлятор, необходимый для расчета налоговой базы по данному налогу, не устанавливается.

Отмечается, что предприниматели, использующие ЕНВД, должны принять своевременное решение о переходе на иные режимы налогообложения, иначе будут автоматически переведены на общий режим.

Коэффициенты-дефляторы - показатели, которые устанавливаются ежегодно и учитывают изменения потребительских цен за предыдущие годы. Они в том числе используются для индексации размера фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплачиваемых некоторыми категориями иностранных граждан, величины предельного размера дохода, ограничивающего право на применение упрощенной системы налогообложения, максимального размера потенциально возможного дохода по патентной системе налогообложения, а также максимального размера ставки торгового сбора, устанавливаемого в отношении деятельности по организации розничных рынков.