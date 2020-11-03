Индекс Dow Jones поднялся на 1,14% после открытия Нью-Йоркской биржи

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 306,73 пункта, или на 1,14%, до отметки 27 231,82 после открытия Нью-Йоркской биржи в день всеобщих выборов в США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на сайте торговой площадки.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, вырос на 29,80 пункта (0,92%), до отметки 3 340,19. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 53,62 пункта (0,54%), до уровня 11 015,51.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,42%, до $38,08 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,79%, до $1 907,30 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "оптимизм на рынке вызван, в частности, тем, что инвесторы делают ставку на то, что [кандидат на пост президента от Демократической партии] Джозеф Байден одержит победу в борьбе за Белый дом, а демократы завоюют большинство в Конгрессе". "В результате повышается вероятность того, что законодатели при новой администрации одобрят крупный пакет мер по стимулированию экономики", - отметила газета.

"Участники рынка рассматривают победу Байдена как наиболее надежный путь к тому, чтобы победить пандемию коронавируса и добиться позитивного результата в Конгрессе по вопросу о новом пакете мер по стимулированию экономики, - привела газета мнение руководителя департамента операций с мультиактивами BNP Paribas Asset Management Пола Санду. - Если одна партия победит в борьбе за Белый дом, Сенат и Палату представителей, то это лучшая гарантия того, что пакет мер по стимулированию экономики будет принят, а такой сценарий более вероятен при Джозефе Байдене, поскольку демократы уже имеют большинство в Палате представителей".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента - республиканцу Дональду Трампу и демократу Джозефу Байдену - нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.