Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос до 89,7 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2020 года вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,7 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Положительную динамику продемонстрировали все рынки биржи: срочный рынок (рост на 62,8%), рынок акций (рост на 39,3%), валютный рынок (рост на 23,4%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 54,0%), денежный рынок (рост на 20,9%) и рынок облигаций (рост на 12,4%).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке по сравнению с октябрем 2019 года вырос на 21,3% - до 4,53 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 39,3% - до 1,719 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 78,2 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 12,4% - до 2,811 трлн рублей, среднедневной объем торгов составил 127,8 млрд рублей. В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 98 облигационных займов на общую сумму 2,33 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 307,8 млрд рублей.

Объем торгов на срочном в октябре рынке вырос на 62,8% - до 12,6 трлн рублей, или 190,6 млн контрактов. Среднедневной объем торгов составил 574,6 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 186,1 млн контрактов, опционными контрактами - 4,5 млн контрактов. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос на 91,4%, до 32,7 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 23,4%, до 29,9 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот вырос на 54%, до 8,8 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард состаил 21 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,358 трлн рублей, или $17,5 млрд.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 20,9%, до 41,6 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1,892 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 25%, до 22,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 78,7%, до 7,9 трлн рублей.