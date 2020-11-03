Путин рассказал о работе над новыми сериями ледоколов, не имеющих аналогов в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире, ведется в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник во время торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на новом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что Россия обладает "уникальным ледовым флотом", занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. По словам российского лидера, это первенство необходимо постоянно подтверждать: наращивать позиции, обновлять и укреплять флот, внедрять передовые технологии.

"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире, - сказал Путин. - За ними будущее".