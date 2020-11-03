Мосбиржа 3-5 ноября ограничит подачу заявок из-за ошибки в системе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московская биржа с 3 по 5 ноября ограничит подачу рыночных и лимитных заявок в аукцион закрытия из-за выявленной ошибки в работе торговой системы. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская Биржа с 3 ноября по 6 ноября включительно ограничивает подачу рыночных заявок (АЗ) и лимитных заявок (АЗ) в ходе торгового периода в аукцион закрытия в течение основной торговой сессии", - пояснили там.

При этом участники торгов могут подать рыночные и лимитные заявки непосредственно после начала аукциона закрытия. Активные заявки, поданные в аукцион закрытия в течение торговой сессии 3 ноября на момент введения ограничения будут сняты.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - "Группы ММВБ" и "Группы РТС". Компания управляет биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. По состоянию на октябрь 2020 года число частных инвесторов, имеющих доступ к рынкам Мосбиржи, составило 7,4 млн человек, число открытых Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 3 млн.