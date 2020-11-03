Россия вошла в список претендентов на строительство атомного реактора в Ираке

ТАСС, 3 ноября. Российская Федерация вошла в список стран, с которой Ирак может заключить соглашение о строительстве на иракской территории атомного реактора. Об этом, как сообщило иракское информационное агентство INA, заявил во вторник глава иракского Управления по регулированию радиоактивных источников Камаль Хусейн Латыф.

По его словам, в настоящее время "пять стран являются кандидатами на строительство атомного реактора в Ираке". В их число, добавил он, "входят Россия, США, Франция, Аргентина и Южная Корея". Латыф отметил, что этот вопрос обсуждался, в частности, с французской стороной в ходе недавнего визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Париж.

По убеждению Латыфа, "создание подобного реактора представляет большую экономическую целесообразность для Ирака", в том числе для нефтяной промышленности и сферы здравоохранения.

Руководитель Управления по регулированию радиоактивных источников отметил, что в Ираке имеется много регионов, где может быть построен атомный реактор. Кроме того, добавил Латыф, Ирак может начать подготовку собственных специалистов по обслуживанию будущего реактора одновременно с его строительством. По его мнению, иракские власти могут направить около 100 молодых специалистов с профильных факультетов для их углубленной подготовки в области технологий и эксплуатации реакторов в страну, которая будет вести строительство объекта. Латиф предположил, что обучение иракских специалистов за счет принимающей стороны продлится в течение пяти лет до тех пор, "пока не будет завершено возведение реактора".