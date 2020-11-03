Авиакомпания Nordwind приостановит прямые рейсы между Хабаровском и Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind приостановит выполнение прямых рейсов между Хабаровском и Санкт-Петербургом в период с 9 ноября по 23 декабря 2020 года, а также с 12 января до 31 марта 2021 года из-за сниженного спроса. Об этом сообщается во вторник на сайте авиакомпании.

"В период нестабильной эпидемиологической обстановки в связи со сниженным спросом на бронирования авиабилетов в период с 9 ноября по 23 декабря 2020 г., а также с 12 января до 31 марта 2021 г. авиакомпания Nordwind приостановит выполнение прямых перелетов по маршруту "Санкт-Петербург - Хабаровск" (в обе стороны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период новогодних праздников рейсы будут осуществляться, как и в летнем расписании 2021 года. Авиакомпания вернет пассажирам отмененных рейсов денежные средства или предложит возможность перелетов с пересадкой в Москве.