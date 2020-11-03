Судостроительные заводы Петербурга спустили на воду в 2020 году девять судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Предприятия Санкт-Петербурга в 2020 году спустили на воду девять новых судов, сообщил во вторник губернатор города Александр Беглов на торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", в которой принял участие президент России Владимир Путин.

"Нам есть, чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", там же, на Балтийском заводе, завершено строительство ледокола "Арктика". "Адмиралтейские верфи" сейчас строят уникальную платформу "Северный полюс", которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду девять судов", - приводит слова Беглова пресс-служба городской администрации.

По данным пресс-службы, сейчас на петербургских верфях строятся 17 кораблей и судов, из них шесть - гражданская продукция. До 2024 года будут построены 22 корабля. Как ожидается, возрастет доля гражданской продукции - сейчас она составляет более 37% от общего объема, а в 2024 году будет свыше 46%.

О ледоколе

Ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт с 2012 по 2016 годы строился на "Балтийском заводе", потом перешел на достройку на "Адмиралтейские верфи" (оба предприятия входят в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК). 22600 - единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и с самой высокой степенью автоматизации, реализованный в Российской Федерации и за рубежом.

"Виктор Черномырдин" стал самым крупным дизель-электрическим ледоколом, спроектированным российскими конструкторами и заложенным на отечественной верфи в XXI веке. Суда подобного класса и мощности (ледоколы типа "Ермак", "Капитан Сорокин") строились для СССР в Финляндии, последний раз судно аналогичного класса было построено в 1975 году.

Ледокол способен развивать скорость до 17,8 узла на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Это современное, высокотехнологичное и маневренное судно. Многофункциональный ледокол имеет две вертолетные площадки, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы. Штатный экипаж составляет 38 человек, кроме того, "Виктор Черномырдин" может принять на борт 90 человек спецперсонала. Автономность составляет до 60 суток.

Срок сдачи ледокола несколько раз переносили. Изначально передать его планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на судне, которое тогда строили, произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования ледокола. На данный момент судно полностью готово к проведению ледовых испытаний.