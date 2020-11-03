На рассмотрении в МВД Кипра еще остаются более 1,4 тыс. заявок на "золотые паспорта"

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 1 413 заявок на приобретение кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова все еще остаются нерассмотренными в МВД Республики Кипр, хотя действие схемы выдачи так называемых "золотых паспортов" официально отменено в стране с 1 ноября. Об этом сказано в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

"С завершением программы 1 ноября 2020 года МВД сообщает, что у него на рассмотрении находятся 691 заявка от инвесторов и 722 заявки от иждивенцев", - говорится в этом заявлении.

Министерство также дало ответ на утверждения газеты Haravgi о том, что правительство Кипра якобы попыталось ввести в заблуждение Европейскую комиссию относительно числа лиц, натурализованных в рамках данной инвестиционной программы. "Министерство внутренних дел сообщает, что с 2013 года по 17 августа 2020 года через Центры обслуживания граждан натурализовались 3147 человек, вложивших средства в Республику, и 3177 человек из числа их иждивенцев", - отмечается в сообщении ведомства.

Газета Haravgi - орган Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая является главной оппозиционной силой в стране, ранее сообщила со ссылкой на данные Евростата, что власти Кипра выдали в 2013-19 годах, то есть с начала прихода к власти президента Никоса Анастасиадиса и правительства, сформированного партией "Демократический сбор", 11 949 паспортов гражданам третьих стран. Большинство из них, как утверждает издание, были предоставлены в рамках программы "золотых паспортов".

Прекращение действия инвестиционной программы

Начиная с августа, телеканал Al Jazeera развернул целую информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что МВД Кипра, вопреки положениям национального законодательства, предоставляло "золотые паспорта" лицам, в том числе и гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок. 12 октября Al Jazeera показала в эфире видеосюжет о том, как тогдашний председатель Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силлурис вместе с парламентарием от (АКЭЛ) Христакисом Йованисом выразили готовность посодействовать получению кипрского гражданства некоему китайскому инвестору, якобы осужденному на семь лет тюрьмы за отмывание денег. Журналист телеканала запечатлел этот момент, представившись кипрским политикам в качестве доверенного лица этого предпринимателя. Это видео стоило Силлурису второго поста в государстве, при этом и ему, и Йованису пришлось сдать депутатские мандаты.

На следующий день после показа данного сюжета, Совет министров Республики Кипр, собравшись на экстренное заседание, принял решение прекратить с 1 ноября действие схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции.