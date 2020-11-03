Арбитражный суд Псковской области признал "Псковавиа" банкротом

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Псковской области признал банкротом авиакомпанию "Псковавиа", которая в последние годы находилась в кризисе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда. В конце 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о том, что процедура банкротства "Псковавиа" неизбежна, потому что значительную часть долгов, больше 300 млн рублей, составляют долги кредиторам, которыми выступают представители бизнеса и государственные компании.

"Решением Арбитражного суда Псковской области по делу №А52-2534/2017 (объявлена резолютивная часть решения) ОАО "Псковавиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на арбитражного управляющего Дмитрия Наталкина. "Судебное заседание по вопросу об утверждении конкурсного управляющего назначено на 3 декабря 2020", - говорится в сообщении.

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ и вертолет Robinson R-44. Среди услуг предприятия не только воздушные пассажирские и грузовые чартерные внутренние и международные перевозки. "Псковавиа" также ведет аэропортовую деятельность и занимается наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту, предоставляет услуги по периодическому и оперативному техническому обслуживанию воздушных судов.

В середине апреля 2019 года руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщило, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", действие которого с апреля 2018 года было приостановлено по просьбе региональных властей.

В середине октября 2019 года власти Псковской области объявили, что рассчитывают получить 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие регионального аэропорта, принадлежащего авиакомпании "Псковавиа".