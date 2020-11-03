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Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка

Прогноз по рейтингу компаний "стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Сбербанка и ВЭБа на уровне "BBB", РДЭ Газпромбанка и Россельхозбанка - на уровне "BBB-". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

В Fitch добавили, что прогноз по рейтингу компаний "стабильный".

Подтверждение рейтингов кредитных организаций отражает мнение аналитиков о высокой вероятности получения банками государственной поддержки в случае необходимости. В частности, Сбербанк представляет интерес для государства в связи с тем, что он занимает высокую долю на рынке. Так, согласно данным за восемь месяцев текущего года, на долю Сбербанка пришлось около 35% всех кредитов для юридических лиц и 45% всех частных вкладов. В то же время Газпромбанк обладает высокой системной значимостью, ВЭБ играет значительную роль в экономическом развитии страны, а Россельхозбанк - в поддержке отечественного аграрного сектора.

Агентство также подтвердило рейтинг дочерних структур Сбербанка и ВЭБа ("Сбербанк лизинг" и "ВЭБ-лизинг"), поскольку они глубоко интегрированы и предоставляют часть ключевых услуг материнских компаний.

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