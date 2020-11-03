В Череповце завершили первый этап строительства нового моста через Шексну

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый из четырех этапов строящегося в Череповце Архангельского моста - подход к нему со стороны улицы Архангельской - ввели в эксплуатацию накануне празднования 243-го Дня города, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Первый пусковой комплекс нового моста со стороны Архангельской улицы сдан. Полным ходом идет строительство нового моста через Шексну. <...> Темпы строительства впечатляют: к концу года готовность объекта составит более 50%. Этот мост будет самым длинным в регионе, его протяженность вместе с походами составит почти 9 км", - написал Кувшинников на своей странице "Вконтакте".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, возведение моста идет с опережением сроков, первый этап выполнен четко по графику. По данным пресс-службы, завершены работы по расширению с двух до шести полос улицы Архангельской. Уложен свежий асфальт, обустроены тротуары и велодорожки, реконструированы коммунальные сети, выполнено наружное освещение, установлены новые дорожные знаки и светофорный комплекс. По словам заместителя генерального директора компании-подрядчика АО "ВАД" Виктора Перевалова, применен асфальт с фракцией из карельских габбровых пород, поэтому срок его эксплуатации будет более продолжительным.

С другой стороны моста - на Южном шоссе - работы продолжаются. Этот участок в 7 км соединит мост с автодорогой Череповец - Сергиев Посад. На пересечении Южного шоссе со всеми городскими улицами будет организовано круговое движение. Все коммуникации вдоль шоссе и пересекающих его улиц уложены в тоннели.

До 2022 года до шести полос будет расширен существующий Шекснинский проспект и построена его новая часть до Южного шоссе. В планах - строительство улиц Раахе, Ленинградской, Октябрьского проспекта и продолжение Монтклер. Все это позволить строить и развивать новые микрорайоны, образуемые этими улицами.

Архангельский мост - один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона за последние десятилетия. Ввод объекта запланирован к 2022 году. Стоимость проекта - 17 млрд рублей. В этом году было привлечено 6,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В следующем году в бюджете запланировано 3,5 млрд рублей.