В России разработали методику выявления коронавируса на упаковках продуктов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов двух генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ") разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, методика разработана с учетом необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России, в том числе в Китай. Для проведения исследования на наличие возбудителя COVID-19 - коронавируса SARS-Cov-2 - на внешних и внутренних поверхностях тары (упаковки) пищевой продукции, контейнерах и самой продукции, в том числе отправляемой на экспорт, специалисты ФГБУ "ВГНКИ" подготовили методические рекомендации по отбору смывов. В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб.

В середине октября 2020 года Россельхознадзор поручил выборочно проверять животноводческую продукцию, предназначенную для экспорта в Китай, в связи с обнаружением этой страной возбудителя коронавируса на упаковке экспортированной российской продукции.