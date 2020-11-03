Число обращений бизнеса по административным делам выросло с начала года на 63%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество обращений российских предпринимателей по административным делам выросло за 10 месяцев 2020 года на 63%, сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы только что подвели итоги за 10 месяцев. У нас количество обращений выросло на 63%. Это касается обращений по административным вопросам, не связанным с уголовным преследованием", - сказал он в программе "Hard Day"s Night" на телеканале "Дождь".

Титов уточнил, что в тот же период сократилось число обращений по факту возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в январе - октябре текущего года в адрес уполномоченного поступило 13 112 обращений по административным делам (рост на 62,7%) и 1 064 обращения по уголовным делам (снижение на 28,3%). Другие обращения были связаны в том числе с проблемами получения бизнесом мер поддержки во время пандемии, льготных кредитов, проверками во время ограничительных мер, добавили в пресс-службе.