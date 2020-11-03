{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число обращений бизнеса по административным делам выросло с начала года на 63%

В адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова поступило 13 112 соответствующих обращений в период с января по октябрь 2020 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество обращений российских предпринимателей по административным делам выросло за 10 месяцев 2020 года на 63%, сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы только что подвели итоги за 10 месяцев. У нас количество обращений выросло на 63%. Это касается обращений по административным вопросам, не связанным с уголовным преследованием", - сказал он в программе "Hard Day"s Night" на телеканале "Дождь".

Титов уточнил, что в тот же период сократилось число обращений по факту возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в январе - октябре текущего года в адрес уполномоченного поступило 13 112 обращений по административным делам (рост на 62,7%) и 1 064 обращения по уголовным делам (снижение на 28,3%). Другие обращения были связаны в том числе с проблемами получения бизнесом мер поддержки во время пандемии, льготных кредитов, проверками во время ограничительных мер, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Выборы президента США - 2020
Торги на биржах США закрылись уверенным ростом в день всеобщих выборов
В частности, индекс Dow Jones остановился на уровне 27 477,40
Читать полностью