Торги на биржах США закрылись уверенным ростом в день всеобщих выборов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали уверенный рост к закрытию торгов во вторник на фоне проведения в Соединенных Штатах всеобщих выборов. Соответствующие данные опубликованы на сайте этой торговой площадки.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 552,35 пункта (2,05%) и остановился на уровне 27 477,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 58,92 пункта (1,78%), до отметки 3 369,16. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 202,96 пункта (1,85%), до уровня 11 160,57.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,83%, до $37,93 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,81%, до $1 907,85 за тройскую унцию.

При этом телекомпания CNBC обращает внимание, что цикл роста может прерваться, если определение победителя президентских выборов растянется на длительный период. "В конечном счете рынкам нужна определенность, и главную угрозу на этой неделе представляет возможность того, что подсчет голосов затянется", - приводит телекомпания мнение основателя аналитической службы The Sevens Report Тома Эссейя. Он предупредил, что неопределенность относительно исхода выборов может грозить изменением динамики рынков в сторону снижения. "Объявление победителя - вне зависимости от того, кто это будет, - является благоприятным сценарием для рынков", - указал в свою очередь главный аналитик компании National Securities Арт Хоган.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. На высший государственный пост претендуют демократ Джозеф Байден и республиканец, действующий президент США Дональд Трамп. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.