WSJ: страны ОПЕК рассматривают возможность более существенного сокращения добычи нефти

ТАСС, 4 ноября. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность более существенного сокращения объемов добычи нефти из-за роста числа заразившихся коронавирусом и введения в связи с этим новых ограничительных мер в странах Европы. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, страны ОПЕК рассматривают дальнейшее сокращение объемов добычи нефти как одну из мер в связи с низким спросом на нее.

Ранее министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что Россия, Саудовская Аравия и Ирак предложили другим странам альянса ОПЕК+ сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года, то есть не поднимать добычу на 1,9 млн б/с, как это было предусмотрено изначальным планом.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.