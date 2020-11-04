Доля отказов в займах МФО работникам фитнес-индустрии в октябре достигла 48%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Доля отказов российских микрофинансовых организаций (МФО) в займах сотрудникам фитнес-индустрии в октябре 2020 года составила 48% против 18% в октябре 2019 года. Таким образом, с отказом столкнулся каждый второй клиент МФО, работающий в этой отрасли, говорится в исследовании компании IDF Eurasia (есть в распоряжении ТАСС).

Доля отказов в выдаче займов работникам кафе, ресторанов и баров в октябре увеличилась до 28%, что на 10 п. п. больше доли отказов в том же месяце прошлого года. Доля отказов заемщикам, занятым в гостиничном бизнесе, выросла практически вдвое - с 16% до 31%, в сфере торговли и услуг - с 14% до 23%. Также, по данным исследования, доля отказов среди работников туристической индустрии в октябре 2020 года относительно октября 2019 года увеличилась с 15% до 27%.

"На фоне текущей экономической обстановки и второй волны пандемии сфера деятельности заемщиков остается для кредиторов весомым фактором при принятии решения о выдаче, она влияет также и на итоговые предлагаемые клиенту параметры займа, - комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. - По нашим оценкам, суммарная доля заемщиков из наиболее пострадавших отраслей среди всех пользователей микрофинансовых услуг составляет минимум 30%. Таким образом, в минувшем октябре вероятность получения отказа в займе увеличилась для почти каждого третьего клиента МФО".

В рамках исследования проанализировали свыше 80 тыс. заявок пользователей микрофинансовых услуг на получение займов за октябрь 2020 года и аналогичный период 2019 года.