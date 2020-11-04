"Автонет" планирует провести испытания платформы "Автодата" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" планирует провести пилотные испытания платформы "Автодата" в Петербурге. Платформа позволяет хранить, собирать и обрабатывать автомобильные и транспортные данные. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Если тестирования пройдут успешно, то уже к 2022 году данная технология позволит снизить количество пробок в Санкт-Петербурге примерно на 15-20%. Практически до нуля могут быть снижены ДТП на пешеходных переходах. Также ожидается снижение среднего времени в пути в утренний и вечерний час пик до 10%. Фактически люди будут быстрее добираться на работу или домой на машине минимум на 10-15 минут", - рассказал он.

В настоящее время в рамках пилотного проекта выбран и утвержден городом участок для внедрения (ул. Маршала Говорова и ул. Шкапина), проведен его технический аудит, определены места развертывания программного обеспечения, разработана схема размещения оборудования и частное техническое задание на реализацию сценариев, готовятся технические условия для монтажа оборудования.

"Автодата" - это единая национальная информационная среда обмена данными между "умными" автомобилями и "умной" дорогой. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию платформы "Автодата". В августе 2019 года концепция была одобрена межведомственной рабочей группой по разработке и реализации НТИ.