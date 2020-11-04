Биржевые индексы в Токио растут более чем на 1,5% на ожиданиях итогов выборов в США

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже в среду открылись ростом основных показателей более чем на 1,5% на фоне ожиданий результатов выборов президента США.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

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Как свидетельствуют данные торгов на 9:05 (3:05 мск), индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по сравнению с уровнем 2 ноября (во вторник биржа не работала в связи с государственным праздником) поднялся на 1,65%, до 23679,19 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,30%, до 1628,79 пункта.

На котировки в Токио повлиял рост на торговых площадках США. Также в Японии сейчас ожидают в первую очередь результатов выборов в колеблющихся штатах, в частности Огайо. В 2016 году биржевые индексы в Токио падали на 5% на фоне предварительных итогов, свидетельствующих о победе Дональда Трампа.