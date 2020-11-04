Торги на бирже Шанхая открылись в положительной зоне на фоне президентских выборов в США

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Шанхайской фондовой бирже на фоне президентских выборов в США открылись в среду незначительным ростом котировок. Ключевой индекс данной площадки ушел вверх на 0,07%, до отметки 32,7343, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

В плюсе к началу торгов оказался и сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). Значительных колебаний на бирже по другим сводным индексам пока не наблюдается. Накануне торги на этой площадке закрылись ростом котировок. Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,42%, до отметки 3271,07.