Падение индекса Hang Seng на 0,6% отмечено в Гонконге на фоне выборов в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением котировок на фоне проходящих выборов в США и срыва двойного мегалистинга Ant Group. Индекс Hang Seng понизился на 149 пунктов (0,6%), до значения 24 790, свидетельствуют данные с сайта этой площадки.

"Основное внимание инвесторов приковано к итогам голосования в Соединенных Штатов. Однако вместе с тем участники рынка крайне разочарованы внезапным срывом двойного мегалистинга китайской финансово-технологической компании Ant Group на площадках Шанхая и Гонконга", - пояснил корреспонденту ТАСС независимый финансовый аналитик Кейт Мок.

Вечером 3 ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге, инвесторам вернут деньги. Данный листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум $34,5 млрд.

На этом фоне на 9,27% (до 272 гонконгских долларов за бумагу) при открытии торгов рухнули акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba, которому принадлежит 33% акций Ant. На 4,52% ухудшились позиции высокотехнологичной корпорации Tencent.

Вместе с тем на 4,44% подешевели ценные бумаги оператора Гонконгской фондовой биржи HKEX - до 361,2 гонконгских долларов за единицу.

В плюсе торгуются активы, связанные с банковским сектором и нефтью.