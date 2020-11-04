Падение на бирже Гонконга сменилось ростом котировок на фоне выборов в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 ноября. /ТАСС/. Падение котировок акций на Гонконгской фондовой бирже сменилось ростом на фоне проходящих в США выборов. К этому часу индекс Hang Seng набрал 121 пункт (0,49%) и превысил психологически важную для инвесторов отметку в 25 000 пунктов, достигнув значение 25 061, свидетельствуют данные с сайта этой площадки.

На 6,13% подорожали акции китайского автоконцерна Geely Automobile - до 20,25 гонконгских долларов за бумагу. Более чем на 3,67% улучшились позиции банковского гиганта HSBC и производителя компьютеров Lenovo Group.

В отрицательной зоне торгуются акции гиганта интернет-торговли Alibaba - на данный момент они рухнули на 6,87% - до 279,2 гонконгских долларов за бумагу.

"Основное внимание инвесторов приковано к итогам голосования в Соединенных Штатах. Вместе с тем участники рынка крайне разочарованы внезапным срывом двойного мегалистинга китайской финансово-технологической компании Ant Group на площадках Шанхая и Гонконга", - пояснил ТАСС независимый финансовый аналитик Кейт Мок.

По оценкам экспертов, торги в течение дня будут подвержены сильной волатильности.