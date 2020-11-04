Минпромторг в 2021 году планирует направить 17,5 млрд рублей на поддержку автопрома

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в 2021 году планирует направить в общей сложности 17,5 млрд рублей на меры господдержки российской автомобильной промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В общей сложности на системные меры государственной поддержки в 2021 году планируется направить 17,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак, 9 млрд рублей из этих средств будут выделены на программу льготного автокредитования и 3,8 млрд рублей. - на программу льготного лизинга.

Также, по его словам, в 2021 году 1 млрд рублей будет направлен на совместную программу грантов Минпромторга и Фонда развития промышленности на локализацию производства автокомпонентов.

В этом году с учетом допфинансирования на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, господдержка отрасли составила 45,5 млрд рублей, отмечали в Минпромторге.