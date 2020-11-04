Мировые биржи после выборов в США. Главное

Торги на главных биржах Азии характеризуются колебаниями ключевых котировок на ожиданиях итогов выборов.

На Токийской бирже индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к этому часу (по состоянию на 05:30 мск) поднялся на 1,42%, до 23627 пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,8%, превысив 1620 пунктов. В 2016 году биржевые индексы в Токио падали на 5% на фоне предварительных итогов, свидетельствующих о победе Трампа.

Торги на Шанхайской бирже открылись незначительным ростом котировок. Ключевой индекс данной площадки по сравнению с уровнем прошлой сессии ушел вверх на 0,07%, до отметки 3273,43, но к 05:45 мск упал на 0,49%. Незначительное падение (менее 0,1%) демонстрирует сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки").

С роста открылись торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" незначительно поднялся на 0,05%, до отметки 13586,33. Однако к 05:48 мск он опустился на 0,13%, а затем снова пошел вверх.

В Гонконге основной индекс Hang Seng по состоянию на 05:50 мск падает на 0,47%, хотя в начале торгов он сумел преодолеть психологически важную для инвесторов отметку в 25 000 пунктов.

Торги в Токио завершились ростом, индекс Nikkei вырос почти на 2%

По оценкам экспертов, торги в течение дня будут подвержены сильной волатильности. "Основное внимание инвесторов приковано к итогам голосования в Соединенных Штатах. Вместе с тем участники рынка крайне разочарованы внезапным срывом двойного мегалистинга китайской финансово-технологической компании Ant Group на площадках Шанхая и Гонконга", — заявил ТАСС независимый финансовый аналитик Кейт Мок.