Титов сообщил, что пять фигурантов "лондонского списка" ждут решения о возвращении в РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пять предпринимателей из "лондонского списка", которые преследуются в РФ по уголовным делам, в настоящее время ждут решения о возвращении на родину. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В конце июля бизнес-омбудсмен говорил ТАСС о планах возвращения в РФ трех фигурантов списка.

"Мы договариваемся [со следственными и правоохранительными органами РФ] по каждому предпринимателю, включенному в список. Всего в Россию уже вернулись 12 человек, сейчас еще пять ждут решения", - сказал Титов, не уточнив других подробностей.

Список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.