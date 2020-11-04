Эксперты: рекомендованные дивиденды "Норникеля" в целом соответствуют минимальному уровню

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рекомендация по дивидендам "Норникеля" за девять месяцев 2020 года немного превышает минимальный уровень выплат, который прописан в соглашении акционеров компании, но в целом соответствует предложению крупнейшего акционера и главы "Норникеля" Владимира Потанина, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2020 года из расчета 623,35 рублей на обыкновенную акцию. Всего на дивиденды могут направить 98,64 млрд рублей ($1,2 млрд).

"Эта сумма немного превышает минимальную сумму дивидендов в $1 млрд. С другой стороны, это меньше, чем 60% от EBITDA за девять месяцев 2020 года. 60% - это та доля от EBITDA, которую компания, согласно дивидендной политике, выплачивает при текущем низком уровне долговой нагрузки", - отметил аналитик Fitch Ratings Дмитрий Казаков.

Рекомендованная цифра действительно больше предложенного Потаниным минимума в $1 млрд, но "исторически "Норильский никель", с учетом довольно успешного для цветных металлов года, мог бы выплачивать сумму близкую к $2 млрд", считает старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов.

Ранее Потанин предложил ограничить дивиденды компании в 2020 году минимальным уровнем из-за влияния пандемии коронавируса и финансовых последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске.

При этом минимальная планка для промежуточных выплат "Норникеля" по заявлениям менеджмента компании - 30% от ожидаемого годового дивиденда, уточнил аналитик "ВТБ капитала" Борис Синицын.

"Это минимальный объем дивидендов в соответствии с соглашением по дивидендам между акционерами. Доходность текущего дивиденда при текущей цене акции получается 3,3%. По этой логике менеджмент ожидает годовую доходность за 2020 год в районе 11%. Это совпадает с нашими ожиданиями на основе прогнозов по EBITDA за 2020 год с учетом штрафа [за разлив топлива под Норильском] в $2,1 млрд", - рассуждает Синицын.

Как рекомендация отразится на "Русале"?

Заместитель гендиректора "Русала" - второго крупнейшего акционера "Норникеля" - Максим Полетаев сообщил ТАСС, что "Русал" считает рекомендованный советом директоров "Норнкиеля" размер дивидендов оптимальным в текущей ситуации.

"Промежуточные дивиденды определяются управляющим партнером. Мы считаем их размер оптимальным исходя из текущей ситуации. Дивиденды за год считаются по формуле, которая содержится в [акционерном] соглашении", - сказал он.

Ранее Полетаев также отмечал, что "Русал" разделяет осторожный подход к выплате дивидендов "Норникеля" в текущей ситуации и считает, что выплата дивидендов по минимальному уровню поддержит рыночные котировки бумаг ГМК.

Однако сумма, полученная "Русалом" после выплаты данных промежуточных дивидендов, не сможет покрыть стоимость обслуживания долга российского алюминиевого гиганта, который на конец первого полугодия составлял почти $6 млрд, считает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

"За девять месяцев, исходя из своей доли, "Русал" получит $334 млн [в виде дивидендов]. Конечно, это мало и не покрывает стоимость обслуживания долга. Согласно отчету о движении денежных средств в прошлом году "Русал" выплатил проценты по долгу на сумму $553 млн. Однако у "Русала" накоплено $2,1 млрд средств на балансе на конец второго квартала. И по итогам 2020 года "Норникель" может ещё выплатить дивиденды", - отметила Ализаровская.

Цена алюминия хоть и восстановилась до $1,73 тыс. за тонну, но в отдельные периоды этого года падала и до $1,42 тыс., так что снижение дивидендов будет "неприятным фактом для "Русала", соглашается Худалов из АКРА.

О дивидендах "Норникеля"

Дивидендная политика "Норникеля" предполагает выплаты исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Дивиденды составят 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года будет более 2,2х. Если соотношение будет менее 1,8х, то выплаты могут увеличиться до 60% EBITDA. При этом минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA "Норникеля" на конец первого полугодия 2020 года составило 1,2х. Показатель EBITDA за первые шесть месяцев года составил 123,85 млрд рублей ($1,84 млрд).

Общая сумма дивидендов "Норникеля" за 2019 год с учетом промежуточных составила 323,65 млрд рублей ($4,8 млрд).

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (33,8%), "Русал" (27,8%), Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%).

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.