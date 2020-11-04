Superjob выяснил отношение россиян к переработкам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне, перешедшие на дистанционный формат, чаще продолжают работать по окончании трудового дня, чем те, кто остается в офисе, при этом они лояльнее относятся к переработкам. Такие выводы следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Мнение о том, что "иногда можно и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни", чуть чаще разделяет группа удаленных работников: 59% против 54% среди сотрудников, которые работают на территории работодателя. <...> Среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх рабочего времени, среди дистанционных сотрудников таковых 11-12%", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что при этом работающие удаленно экономят время после работы, не тратя его на дорогу.

"Однако те, кого компании вывели на удаленку из-за COVID-19, пока не сумели выстроить столь же эффективный баланс работы и личной жизни, как те, кто работал на удаленке и до коронавируса. Среди россиян, которые сегодня трудятся на удаленке из-за COVID-19, личные дела за день успевают сделать 48%, примерно таков же процент и среди работающих очно (49%). Но вот среди тех, кто работал на удаленке и до пандемии, число респондентов, которые успевают переделать все личные дела за день, гораздо выше - 66%", - следует из результатов опроса.

Опрос проводился с 13 по 26 октября 2020 года среди 3 000 россиян старше 18 лет, работающих 40 часов в неделю, по всей территории России.