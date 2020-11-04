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Биткойн второй раз за неделю подорожал до максимума с января 2018 года

Криптовалюта дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США
Описание
© REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Биткойн дорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk.

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Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в $14 тыс. 31 октября 2020 года.

С 04:00 до 08:00 по мск биткойн стоил в диапазоне $13,7-13,9 тысячи. К 08:13 мск стоимость криптовалюты составляла $13,932 тыс.

Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткойн торговался выше $14 тыс. в середине января 2018 года.

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Выборы президента США - 2020
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