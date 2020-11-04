Биткойн второй раз за неделю подорожал до максимума с января 2018 года

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Биткойн дорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk.
На эту тему
Мировые биржи после выборов в США. Главное
Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в $14 тыс. 31 октября 2020 года.
С 04:00 до 08:00 по мск биткойн стоил в диапазоне $13,7-13,9 тысячи. К 08:13 мск стоимость криптовалюты составляла $13,932 тыс.
Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткойн торговался выше $14 тыс. в середине января 2018 года.