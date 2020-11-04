Нефть подорожала почти на 3% на фоне ожиданий итогов выборов президента США

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent и марки WTI на бирже ICE в Лондоне росла к уровню закрытия предыдущих торгов, в пике достигая $40,7 за баррель (+2,49%) и $39,2 за баррель (+3,19%) соответственно, свидетельствуют данные площадки.

К 08:28 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $40,67 за баррель (+2,42%). В то же время нефть марки WTI торгуется на уровне $38,92 (+2,45%).

Нефть дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США.