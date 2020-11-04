Открывшийся снижением индекс Лондонской фондовой биржи перешел к росту

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи снизился в среду на открытии торгов на 1,17% на фоне новостей о выборах президента США, однако позже отыграл потерянные позиции.

В настоящий момент индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, скорректировался и перешел к росту в районе 0,1%.

Более широкий индекс FTSE 250, немного снизившийся на открытии торгов, также поменял динамику и сейчас растет в районе 0,31%.

Днем ранее FTSE 100 вырос на 2,33% (131 пункт), до 5 786 пунктов.

По мнению экспертов, трейдеры избегают резких движений в ситуации, пока нет ясности по поводу исхода выборов. Это может означать, что торговую площадку сегодня ждет повышенная волатильность - по мере того, как будут приходить новости из США, динамика торгов может направляться как в одну, так и в другую сторону.

Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден пока впереди по числу набранных голосов членов коллегии выборщиков. Демократ получил к настоящему времени, по свидетельству информационного агентства Associated Press, 223 таких голоса. У действующего президента республиканца Дональда Трампа сейчас, как передает агентство AP, 174 голоса выборщиков. У других СМИ эти показатели выглядят немного иначе, но на лидерство Байдена указывают все подсчеты.