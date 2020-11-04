Торги на Франкфуртской бирже открылись снижением индекса на фоне подсчета голосов в США

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня сократился на 1,66%. Таковы данные торговой площадки на 09:11 среды (11:11 мск).

DAX торгуется на уровне 11888,5 пункта. На настроения инвесторов влияет подсчет голосов на выборах в США.

Как сообщает телеканал n-tv, негативная динамика появилась в тот момент, когда действующий американский лидер Дональд Трамп выступил с обращением и заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Как указывает телеканал, это спровоцировало неопределенность вкладчиков.

Как отмечает газета Handelsblatt, участники торгов сейчас охотно вкладываются в акции технологических компаний, это выражается в стабильности индекса TecDAX.

На всеобщих выборах в США выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.