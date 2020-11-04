Миланская биржа начала торги с понижения основного индекса

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже в среду начались падением основного индекса FTSE MIB на 1,65%, до 18 673 пунктов, следует из данных торговой площадки.

Накануне работа биржи закончилась на значительном подъеме. FTSE MIB вырос на 3,19%, до 18 986 пунктов. Значительный рост котировок зарегистрировали все основные банки и компании, включая военно-промышленный концерн Leonardo, компанию Pirelli, которые заработали более 5%. В среду они же сразу потеряли до 3%.

Эксперты связывают такую перемену тенденции с президентскими выборами в США, а также с введением в Италии на фоне распространения заражения коронавирусом новых ограничительных мер. Они предполагают комендантский час с 22:00 по всей стране и изоляцию отдельных зон с неблагополучной эпидемической ситуацией, где планируется вводить локальный строгий карантин. К таким зонам относится, в частности, северная область Ломбардия, являющаяся локомотивом итальянской экономики.