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Выборы президента США - 2020

Биржа Euronext открылась падением главного индекса на 1,2% на фоне выборов в США

Ранее на фоне начавшегося в США голосования на выборах президента этот показатель вырос за день на 1,12% и к закрытию торгов составлял 966,73 пункта

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Euronext-100, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на ряде европейских бирж, на открытии торгов в среду снизился на 1,2%, до 955,09 пункта. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует в интернете биржевая площадка.

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Во вторник на фоне начавшегося в США голосования на выборах президента этот показатель вырос за день на 1,12% и к закрытию торгов составлял 966,73 пункта.

На всеобщих выборах в США избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

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