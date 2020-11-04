Торги на бирже Гонконга завершились снижением индекса Hang Seng на 0,21%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду завершились падением котировок на фоне подсчета голосов на выборах президента в США. К окончанию операций индекс Hang Seng снизился на 53 пункта (0,21%), до значения 24 886, свидетельствуют данные с сайта этой площадки.

В течение дня этот индикатор демонстрировал разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты, но в итоге не сумел закрепиться выше психологически важной для инвесторов отметки в 25 тыс. пунктов.

Как поясняют эксперты, многие участники рынка заняли выжидательный подход, наблюдая за событиями в США. Вместе с тем давление на рынок оказал неожиданный срыв двойного мегалистинга китайской финансово-технологической компании Ant Group на площадках Шанхая и Гонконга. "Задержка IPO Ant Group шокировала участников финансовых рынков", - отметил биржевой аналитик Френсис Лунь.

На этом фоне на 7,54% (до 277,2 гонконгских долларов за бумагу) снизилась рыночная капитализация гиганта интернет-торговли Alibaba, которому принадлежит 33% акций Ant.

Вечером 3 ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге, инвесторам вернут деньги. Данный листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум $34,5 млрд.

Лучшие результаты на бирже по итогам дня продемонстрировали активы, связанные с автопромом, недвижимостью и высокотехнологичным экспортом. На 8,35% подорожали акции производителя компьютеров Lenovo Group, до 5,32 гонконгских долларов за бумагу.