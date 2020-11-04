Правительство решило в 2021 году сохранить параметры долгосрочной тарифной политики РЖД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение сохранить параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 год и отказаться от дополнительной индексации грузовых тарифов. Об этом ТАСС сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"На совещании на прошлой неделе параметры финансового плана, инвестпрограммы РЖД на 2021 и плановый [период] 2022-2023 [годов] рассматривались в правительстве РФ. На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 году параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут. В 2021 году тарифы меняться не будут", - сказал министр.

Дитрих добавил, что тарифы на 2022-2023 годы обсуждаются, этот вопрос остался открытым.