Число заявок на гранты Минобрнауки в сфере инжиниринга выросло в 2020 году на 30%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 заявок на получение грантов Минобрнауки России в рамках конкурса по созданию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности России подано в 2020 году. Это более чем на треть превышает количество заявок по предыдущему конкурсу, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Агентства по технологическому развитию.

"Завершился прием заявок на получение грантов в форме субсидий в рамках конкурса по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности России. В рамках первой очереди новой программы, предшественница которой работает с 2013 года, подано 105 заявок, что более чем на 30% превышает количество заявок по предыдущему конкурсу. Средства федерального бюджета вузам и научным организациям будут выделены в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука". Размер грантов составит 300 млн рублей, финансирование будет выделяться в течение трех лет. Победители текущего конкурса получат первые деньги в начале 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Член межведомственной конкурсной комиссии, генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов отметил, что на фоне сложных процессов в мировой и российской экономике инжиниринг остается одной из самых перспективных ниш с точки зрения бизнеса.

"Образовательные и научные организации и промышленные компании все больше осознают, что разработка и внедрение инноваций требуют комплексного подхода, когда бизнес платит не только за новый станок или микросхему, но за всю цепочку услуг от проектирования до документального сопровождения новой разработки. Именно этот комплексный подход и есть сфера деятельности инжиниринга как отрасли. Мировой рынок инжиниринга оценивается суммой около $750 млрд в год, и российские инжиниринговые центры просто обязаны занять на этом рынке достойное место", - сказал Пастухов в беседе с ТАСС.

Генеральный директор Российского технологического агентства Николай Климан, также являющийся членом межведомственной конкурсной комиссии, отметил ТАСС, что инжиниринговые центры, создаваемые при российских образовательных и научных организациях, не просто успешно сотрудничают с промышленными компаниями, но и показывают высокие результаты с точки зрения окупаемости вложенных в их создание инвестиций.

"С 2013 года, когда стартовала программа развития инжиниринга на базе вузов, общий объем выручки 72-х созданных центров составил более 26 млрд рублей. Среди заказчиков услуг вузовского инжиниринга - лидеры российской промышленности, а в последнее время к этому пулу присоединяются и мировые корпорации, что доказывает их конкурентоспособность и дает основания полагать, что инжиниринг имеет все шансы стать продуктом не только внутреннего, но и экспортного применения", - подчеркнул Климан.

О грантах

Грант на создание и развитие инжиниринговых центров предоставляется на трехлетний период в объеме до 300 млн рублей на проект. Средства могут быть потрачены на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные услуги. При этом программа развития инжинирингового центра должна предусматривать не менее 30% софинансирования из средств организаций.

Для получения государственной поддержки научная организация или вуз должны представить собственную программу развития инжинирингового центра, деятельность которого осуществляется в рамках одного или нескольких приоритетных направлений развития промышленности.