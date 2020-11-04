Литва направила Белоруссии ноту с призывом остановить пуск БелАЭС как небезопасной

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Литвы направил Министерству иностранных дел Белоруссии ноту, в которой призвал остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны, которую Вильнюс считает небезопасной. Об этом в среду сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе. Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию. "Призываем Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования", - отмечается в ноте.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Во вторник в объединенную энергосистему Белоруссии был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Белоруссии и ее пропуска в свои энергосети.