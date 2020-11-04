КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Электронный хаб лекарственных препаратов откроется в центре Казани в конце ноября, сообщила в среду журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"[Президент Татарстана] Рустам Минниханов поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов. Вскоре в Казани появится один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами "еАптека". Такая договоренность была достигнута во время встречи президента Республики Татарстан с главой Сбербанка", - сказала она.

По словам Галимовой, Минниханов побывал в здании, где будет находиться центр. Там разместятся электронный хаб лекарств и курьерская служба. Планируется, что доставка препаратов по Казани будет осуществляться в течение часа.

Кроме того, Минниханов поручил совместно с министерством здравоохранения республики, Роспотребнадзором по Республике Татарстан, а также ГУП "Таттехмедфарм" проработать вопрос размещения на объектах республиканской фармацевтической организации в крупных городах республики складов "еАптеки" для того, чтобы оперативно обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей республики. "Центр обещают открыть 27 ноября", - уточнила Галимова.