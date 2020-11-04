DAX показывает умеренный рост спустя четыре часа торгов на Франкфуртской бирже

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, демонстрирует рост на 0,25% к 13:04 среды (15:04 мск). Как следует из данных торговой площадки, индекс торгуется на уровне 12118,80.

Ключевой биржевой показатель сокращался в начале торгового дня почти на 2% после того, как президент США Дональд Трамп выступил с обращением и заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на всеобщих выборах в стране.

Ближе к середине дня настроения стабилизировались, но неопределенность вокруг ситуации в США остается сдерживающим фактором.

На настроения инвесторов влияет не только ситуация на выборах в США, но и пандемия коронавируса. В числе компаний, чьи акции пользуются повышенным спросом, служба доставки блюд Delivery Hero SE. Ее акции растут на 5,08% на фоне карантинного режима в Германии, который действует с понедельника.