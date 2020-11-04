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Турция оштрафовала ряд социальных сетей за отказ открыть представительства в стране

В конце июля парламент Турции принял законопроект, в рамках которого предусматривается открытие социальными сетями своих представительств в Турции, чтобы юридические лица в республике несли ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Турции оштрафовали в среду на 10 млн турецких лир ($1,175 млн) социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и Tiktok из-за нарушения законопроекта, предусматривающего открытие представительств перечисленных компаний в республике.

"Если в течение 30 дней после вынесения штрафа социальные сети все еще не уведомят турецкий регулятор о назначении своих представителей [в Турции], то каждая из компаний будет оштрафована еще на 30 миллионов лир ($3,5 млн - прим. ТАСС). Если данное требование будет нарушено, то власти запретят размещать рекламу в этих социальных сетях. Если после этого обязательства не будут выполнены в течение 3 месяцев, то пропускная способность интернет-трафика для этих соцсетей будет снижена на 50%", - написал на своей странице в Twitter замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян.

Более того, Саян пообещал, что в дальнейшем пропускная способность может быть снижена на 90% в случае необходимости.

В конце июля парламент Турции принял законопроект об усилении контроля за иностранными социальными сетями. В рамках него предусматривается открытие социальными сетями своих представительств в Турции, чтобы юридические лица в республике несли ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.

Инициаторами данного законопроекта выступили правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения. Критика со стороны правящей элиты на иностранные соцсети обрушилась в конце июня после того, как министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, который также является зятем президента Тайипа Эрдогана, опубликовал в Twitter сообщение о рождении четвертого ребенка. Кроме положительных, он получил массу негативных комментариев.

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