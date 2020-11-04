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Путин даст поручение по налогообложению для религиозных образовательных учреждений

Отмечается, что страховые выплаты для преподавателей религиозных образовательных учреждений составляют 30%, а для всех остальных образовательных учреждений 20%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поручить Министерству финансов проанализировать вопрос о размере страховых выплат для преподавателей религиозных образовательных организаций.

На встрече в среду с представителями религиозных объединений к главе государства обратился первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

Он поднял тему развития религиозных образовательных учреждений и пригласил Путина приехать в поселок Заокский Тульской области, где находится адвентистский университет. "Просьба поддержать религиозные образовательные учреждения, потому что выяснилось, что, например, страховые выплаты для преподавателей религиозных образовательных учреждений составляют 30%, а для всех остальных образовательных учреждений 20%. Мы задались вопросом, почему какая-то разница, мы же общее дело делаем - даем образование здесь", - сказал Гончаров.

"Обязательно посмотрим на это, я дам такое поручение Министерству финансов, правительству. Мы обязательно рассмотрим проблему, которую вы сейчас подняли по налогообложению", - ответил президент.

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