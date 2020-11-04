Путин поручил разработать Стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов до 2050 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Постановляю правительству Российской Федерации разработать с учетом особенностей отраслевой экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее", - говорится в документе.

Путин также поручил правительству к 2030 году обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению этих выбросов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Отмечается, что данные поручения даны в целях реализации Россией Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.