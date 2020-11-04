В Вологодской области открыли движение по заключительному участку дороги на Архангельск

ТАСС, 4 ноября. Завершилось строительство заключительного участка дороги Вожега - Ерцево в Вологодской области, соединяющей регион с соседней Архангельской областью. В День народного единства трассу торжественно открыли для движения, сообщили в среду в пресс-службе правительства области.

"Первый участок длиной четыре километра в асфальтовом исполнении мы сдали в прошлом году, а сегодня открываем движение по заключительному грунтовому участку длиной 6,6 километра. Дорожниками была проделана колоссальная работа - спроектирована и проложена абсолютно новая дорога через болота и леса", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

Решение о строительстве дороги, соединяющей два региона, было принято еще в 1990-е годы, в 2002-м году был сдан в эксплуатацию участок от границы областей до деревни Малая Назаровская на Вологодчине. После этого из-за отсутствия финансирования проект был заморожен. Это привело к тому, что водители транспорта, в том числе большегрузного, прокладывали маршрут через деревни Сямба, Молодежный, Пролетрский и Явенга, что вызывало недовольство жителей. Кроме того, на пути встречались два железнодорожных переезда, где приходилось пропускать железнодорожные составы иногда по несколько часов.

В 2015 году проект возобновили: власти Вологодской области приняли решение построить участок трассы в обход населенных пунктов за счет регионального бюджета. Движение по новой дороге в объезд деревень также сокращает путь почти на 10 км.

На сегодняшний день дорога от Вожеги до Ерцево по большей части гравийная. Олег Кувшинников планирует обсудить возможность ее асфальтирования вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.