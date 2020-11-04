Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли после выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли при открытии торгов в среду после проведения всеобщих выборов в США. Соответствующие данные опубликованы на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 245,08 пункта (0,92%), до отметки 27 734,11. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 59,32 пункта (1,76%), до отметки 3 428,34. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 304,99 пункта (2,73%), до уровня 11 465,56.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,47%, до $37,97 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,43%, до $1 902,10 за тройскую унцию.

"Инвесторы могут довольствоваться по меньшей мере тем, что республиканцы сохранили за собой большинство в Сенате [Конгресса США], - приводит телекомпания CNBC слова аналитика компании Institutional Equity Strategy Барри Баннистера. - В краткосрочной перспективе это будет способствовать росту". Ранее основатель аналитической службы The Sevens Report Том Эссейя предупреждал, что цикл роста может прерваться, если определение победителя президентских выборов растянется на длительный период. "В конечном счете рынкам нужна определенность, и главную угрозу на этой неделе представляет возможность того, что подсчет голосов затянется", - приводила его слова CNBC.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.