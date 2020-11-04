"Газпром" обжаловал решение польского регулятора по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши - UOKiK, который наложил на российскую компанию штраф в размере около €6,467 млрд (или $7,6 млрд). Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около €6,5 млрд", - говорится в сообщении.

Польское ведомство 7 октября обвинило "Газпром" и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток - 2". Польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту "Северный поток - 2", заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG (оператор проекта), "Газпромом" и европейскими инвесторами - OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Кроме того, на европейские компании наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

"Газпром" сообщил, что при обжаловании решение польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения вышестоящего суда.

Ранее "Газпром" и европейские партнеры холдинга сообщили, что не согласны с решением Варшавы и намерены обжаловать его.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.