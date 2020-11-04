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Выборы президента США - 2020

Торги в Лондоне завершились ростом индекса на 1,67% на фоне выборов в США

Индекс FTSE 250 при этом продемонстрировал рост на 1,74%

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи по завершении торгов в среду вырос на 1,67% на фоне новостей о выборах президента США.

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Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 96 пунктов, до 5 583 пунктов.

Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал рост на 1,74%, до 17 796 пунктов.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.

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