Миланская биржа завершила торги в уверенном положительном поле

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже завершились в среду ростом основного индекса FTSE MIB на 1,96% до 19 358 пунктов, следует из данных торговой площадки.

При этом начинался день в негативном поле на фоне неуверенности относительно исхода президентских выборов в США.

Как корреспонденту ТАСС пояснил ведущий обозреватель авторитетного геополитического журнала Limes Дарио Фаббри, "биржам нужен быстрый результат и уверенность". "Не думаю, что динамика на бирже зависит от положения того или иного кандидата, но биржа заинтересована в быстром результате и, желательно, в определенной преемственности и последовательности основных процессов вне зависимости от того, кто победит на выборах", - пояснил эксперт.