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Выборы президента США - 2020

Миланская биржа завершила торги в уверенном положительном поле

Индекс FTSE MIB вырос на 1,96%

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже завершились в среду ростом основного индекса FTSE MIB на 1,96% до 19 358 пунктов, следует из данных торговой площадки.

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При этом начинался день в негативном поле на фоне неуверенности относительно исхода президентских выборов в США.

Как корреспонденту ТАСС пояснил ведущий обозреватель авторитетного геополитического журнала Limes Дарио Фаббри, "биржам нужен быстрый результат и уверенность". "Не думаю, что динамика на бирже зависит от положения того или иного кандидата, но биржа заинтересована в быстром результате и, желательно, в определенной преемственности и последовательности основных процессов вне зависимости от того, кто победит на выборах", - пояснил эксперт.

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